Эксклюзивные кадры с места падения самолета в Енакиево

Сегодня, 3 марта, в небе над населенным пунктом Енакиево Донецкой народной республики был сбит самолет. Телеканал 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места происшествия.

На видео видно, как самолет лежит на земле, рядом с ним — столб дыма. На месте работают оперативные службы.

До этого мэр Енакиево Роман Храменков призвал местных жителей и приезжих покинуть улицы и оставаться в укрытиях до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Также известно, что в самолете в момент происшествия находились два летчика, но они успели катапультироваться.

Енакиево — город в Донецкой народной республике. Он расположен примерно в 5 километрах к юго-востоку от Горловки и в 19 километрах к северо-востоку от Макеевки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево.