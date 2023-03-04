Герои наших дней: лучшее видео из зоны СВО за день

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Иван Обухов
Иван Обухов 48

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчета 203-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» и расчетов 240-мм самоходных минометов особой мощности 2С4 «Тюльпан».

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Менее чем за пять минут самоходные орудия выдвигается и разворачивается на огневой позиции. При получении цели от разведывательных беспилотных аппаратов расчет наносит артиллерийский удар осколочно-фугасными 203-мм снарядами по укрепленным районам и артиллерийским установкам противника.

После выполнения задач расчет меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня. С недавнего времени расчеты САУ «Малка» ЦВО пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные, которые успешно выполняют боевую задачу.

Самоходные артустановки работают днем и ночью, подавляя позиции ВСУ впечатляющим калибром в 203 миллиметра. Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность применения САУ «Малка» за счет мобильности и огневой мощи.

Расчеты минометов «Тюльпан» ежедневно, по нескольку раз наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, уничтожают долговременные огневые точки и фортификационные сооружения, бронированную технику и скопления живой силы врага.

Для ведения разведки, корректировки огня и контроля поражения целей артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов.

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