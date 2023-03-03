Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
«Интерфакс»: Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Фото: www.globallookpress.com / Christian Vorhofer
Гарантийное обслуживание приостановлено из-за ограничения поставок в Россию, в частности запчастей.
Корпорация Apple на неопределенное время остановила гарантийное сервисное обслуживание MacBook и iPad в России: об этом «Интерфаксу» рассказали сотрудники нескольких авторизованных сервисных центров.
«Действительно пока приостановили на неопределенное время. Если у вас что-то случается, обращайтесь к продавцу. iPhone обслуживаются», — сообщили собеседники агентства.
Сообщается, что така приостановка связана с ограничениями на поставку в РФ запчастей. Когда компания сможет вновь вернуться к обслуживанию российских клиентов, пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru писал, могут ли заблокировать технику Apple в России.
Читайте также
74%
-0.01 80.05
-0.14
Нашли ошибку?