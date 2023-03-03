Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

|
Иван Обухов
Иван Обухов 13

«Интерфакс»: Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Фото: www.globallookpress.com / Christian Vorhofer

Читайте нас в: Дзен Новости

Гарантийное обслуживание приостановлено из-за ограничения поставок в Россию, в частности запчастей.

Корпорация Apple на неопределенное время остановила гарантийное сервисное обслуживание MacBook и iPad в России: об этом «Интерфаксу» рассказали сотрудники нескольких авторизованных сервисных центров.

«Действительно пока приостановили на неопределенное время. Если у вас что-то случается, обращайтесь к продавцу. iPhone обслуживаются», — сообщили собеседники агентства.

Сообщается, что така приостановка связана с ограничениями на поставку в РФ запчастей. Когда компания сможет вновь вернуться к обслуживанию российских клиентов, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, могут ли заблокировать технику Apple в России.

-2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:52
Разбитые сердца и море слез: как американские звезды хайпуют
23:38
Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
23:20
Зеленский рассмеялся после слов президента Латвии о «целостности Украины»
23:10
«За Вини-Пуха ответишь»: «Союзмультфильм» подает иск к кондитерам
22:55
«Били по окнам»: жители села Любечане вспоминают нападение украинских боевиков
22:37
Срывающие гособоронзаказ предприятия перейдут под внешнее управление

Сейчас читают

Кто отдал приказ ВСУ бежать из Артемовска и что будет дальше? Мнение политолога
Этого на сотни миллионов: кто и зачем интересуется имуществом Костомарова
ВСУ получили приказ немедленно покинуть Артемовск
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица