США ждут от Китая военной поддержки Украины

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Джон Кирби: США хотели бы, чтобы Китай оказал Украине военную поддержку

США ждут от Китая военной поддержки Украины

Фото: www.globallookpress.com / Al Drago

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Вместе с тем американский политик предостерег Пекин от военной поддержки Москвы.

США хотели бы, чтобы Китай оказал военную помощь Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы бы хотели, чтобы Китай присоединился к остальному миру в осуждении этого вторжения. Мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

При этом он предостерег Китай от военной помощи России, но отметил, что, по американским сведениям, китайские власти решения о поддержке России еще не приняли.

К слову, в конце февраля Китай опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине. Так, Пекин выступает за уважение независимости всех стран, соблюдение норм международного права и прекращение односторонних санкций. Страна призывает мировое сообщество отказаться от менталитета холодной войны. Также государство обращает внимание на необходимость обеспечения безопасности атомных электростанций (АЭС) и снижение рисков ядерного конфликта.

Кроме того, Китай выступает за прекращение боевых действий и за возобновление мирных переговоров между Москвой и Киевом. Помимо этого Пекин призвал обеспечить экспорт продовольствия в рамках зернового коридора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США выясняют готовность союзников ввести санкции против Китая.

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США ждут от Китая военной поддержки Украины

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