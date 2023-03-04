Двое жителей Горловки погибли при обстреле со стороны ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 80

Мэр Горловки Приходько сообщил о двух погибших при обстреле ВСУ

Двое жителей Горловки погибли при обстреле со стороны ВСУ

Фото: Тришин Николай / ТАСС

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Украинские боевики третий раз за неделю бьют по городу в ДНР.

Два жителя Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) погибли при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела Калининского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины погибла горловчанка 1963 года рождения, один мирный житель ранен», — написал он в Telegram-канале.

Позднее Приходько сообщил, что число погибших в результате украинской агрессии жителей Горловки возросло до двух.

Также мэр опубликовал фото поврежденного прямым попаданием украинского снаряда дома по улице Прилуцкого, 48. Он добавил, что в результате обстрела были уничтожены два грузовых и один легковой автомобиль.

До этого ВСУ обстреливали Горловку 28 февраля и 3 марта. Тогда снаряды натовского калибра прилетели в центр города, рядом с микрорайоном «Квартал 245». Ранения получили ребенок и женщина. Кроме того, были повреждены детский сад, жилые дома, линии электропередачи, система газоснабжения.

Горловка — город в 50 километрах севернее Донецка. Здесь расположены угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». До начала конфликта местное население насчитывало более 250 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о двух пострадавших в поселке Старомихайловка на западе Донецка, где боеприпас с беспилотника ВСУ попал в здание администрации.

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