«Мир обретет мир»: Африка поддержала участие РФ и Белоруссии в Олимпиаде-2024

Спортсменов ни при каких обстоятельствах нельзя заставлять платить высокую цену любого конфликта, считает президент ANOCA.

Российских и белорусских спортсменов поддержала Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA). По их мнению, они должны принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба.

В сообщении говорится о том, что они пришли к такому выводу после обсуждений и многих рекомендаций.

Сам президент ANOCA Мустафа Берраф заявил, что его организация поддерживает позицию президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в том, что россияне и белорусы должны соревноваться под нейтральным флагом.

«ANOCA надеется, что конфликт прекратится и мир обретет мир, спокойствие и безмятежность», — говорится в заявлении организации.

За недопуск РФ к парижским Олимпийским играм в 2024 году выступят 35 стран. Такое же требование коснется и Белоруссии. В список государств, поддержавших инициативу, вошли: США, Германия, Великобритания, Япония и Франция. Японская сторона отметила, чтобы продвинуть данное решение бойкот самих соревнований не нужен.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия ответит на ущемление спортсменов.