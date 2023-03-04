«Мир обретет мир»: Африка поддержала участие РФ и Белоруссии в Олимпиаде-2024

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Страны Африки поддержали участие России и Белоруссии в Олимпиаде-2024

«Мир обретет мир»: Африка поддержала участие РФ и Белоруссии в Олимпиаде-2024

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Спортсменов ни при каких обстоятельствах нельзя заставлять платить высокую цену любого конфликта, считает президент ANOCA.

Российских и белорусских спортсменов поддержала Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA). По их мнению, они должны принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба.

В сообщении говорится о том, что они пришли к такому выводу после обсуждений и многих рекомендаций.

Сам президент ANOCA Мустафа Берраф заявил, что его организация поддерживает позицию президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в том, что россияне и белорусы должны соревноваться под нейтральным флагом.

«ANOCA надеется, что конфликт прекратится и мир обретет мир, спокойствие и безмятежность», — говорится в заявлении организации.

За недопуск РФ к парижским Олимпийским играм в 2024 году выступят 35 стран. Такое же требование коснется и Белоруссии. В список государств, поддержавших инициативу, вошли: США, Германия, Великобритания, Япония и Франция. Японская сторона отметила, чтобы продвинуть данное решение бойкот самих соревнований не нужен.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия ответит на ущемление спортсменов.

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