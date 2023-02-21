«Наши будут выступать»: Третьяк о том, как Россия ответит на ущемление спортсменов
«Коллективный Запад» пытается надавить на Россию через спортсменов.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru
В кулуарах перед посланием Президент РФ Федеральному Собранию корреспондент «Известий» спросил у советского хоккеиста, главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка о том, как Россия выстоит под все большим давлением стран «коллективного Запада» на страну через ущемление спортсменов.
«Тренироваться и готовиться к будущим стартам. Это самое главное, потому что для спортсмена главное — соревнования. Я думаю, наши спортсмены будут выступать на международных, не сегодня, так завтра. Все спортсмены все равно готовятся, потому что это — цель в жизни каждого спортсмена: стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Надеемся, что будут лучшие времена», — ответил Третьяк.
Подобный вопрос очень актуален: за недопуск РФ к Олимпийским играм-2024 в Париже голосует целая международная коалиция.
Ранее 5-tv.ru писал, как Международный олимпийский комитет отреагировал на попытки препятствовать участию России в Олимпиаде.
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