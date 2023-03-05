Винник рассказал, что Катя Жужа заставила его удалить погибшую семью из соцсетей

Предприниматель поделился деталями романа со знаменитостью, случившегося после пережитой трагедии.

Бизнесмен Олег Винник, потерявший восемь лет назад в авиакатастрофе жену и двоих детей, признался, что звезда «Дома-2» Катя Жужа, с которой у него после трагедии был роман, заставила его удалить погибшую семью из соцсетей.

«Если бы в нынешней ситуации девушка сказала, что мне необходимо удалить аккаунт или сделать что-то, что для меня на тот момент ценно, я бы с этим человеком просто бы не общался», — сказал Винник в интервью Елене Погребижской.

Катю Жужу бизнесмен встретил через несколько месяцев после гибели своей семьи. Винник признается, что в то время не мог ясно соображать и был в «абсолютно неадекватном состоянии».

«Мной могли манипулировать люди, которые имели доступ к физическому и эмоциональному состоянию. Меня в первый день знакомства представили своему ребенку. То есть ты понимаешь, когда мужчину, который потерял семью, знакомят с ребенком, происходит какая-то странная внутри головы реакция. Человек дал мне именно то, что я потерял, но я понимал, что это не мой человек, мы абсолютно разные», — заявил Винник.

Предприниматель признался, что не хотел бы снова быть с Катей Жужей, и если бы можно было отмотать время назад, то он выбрал бы для отношений другого человека и более осознанно подошел к этому.

Жена Марианна и двое детей Винника погибли в 2015 году в авиакатастрофе над Синаем. В сентябре 2020 года предприниматель женился на девушке по имени Алекс, однако уже в мае 2021 года они развелись.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олег Винник не разговаривает с родными погибшей в авиакатастрофе жены. По словам бизнесмена, покойная возлюбленная единственное, что их связывало, поэтому сейчас они не поддерживают контакт.

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