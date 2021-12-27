Винник признался, что не разговаривает с родными погибшей в авиакатастрофе жены

Певец и бизнесмен Олег Винник рассказал, как ему удалось спустя шесть лет пережить большую утрату — его жена Марианна и их маленькие дети погибли в авиакатастрофе по пути из Египта в Петербург. Он признался, что не общается с родными супруги. По его словам, покойная возлюбленная единственное, что их связывало, поэтому сейчас они не поддерживают контакт.

«Ваш мозг со временем начинает вас спасать и переформатирует боль в теплую грусть. Главное — найдите в себе силы жить ради себя или кого-то. Ни в коем случае ничего не употребляйте и не вгоняйте себя в депрессию. Не занимайтесь самобичеванием и не ищите спасения в бутылке, там его нет, я проверял», — написал Винник в сторис своего Instagram-аккаунта.

Спустя пять лет после несчастного случая он женился во второй раз, однако брак не просуществовал долго — Олег развелся через полгода после свадьбы. Недавно стало известно, что уже несколько месяцев он встречается с некой гимнасткой. По словам артиста, она не ревнует его к бывшим избранницам.

«Яна очень мудрая девочка!» — рассказал Винник.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олег Винник назвал причину развода со второй женой.