Актриса Ирина Безрукова честно призналась, свободно ли сейчас ее сердце

Актриса Ирина Безрукова рассказала свободно ли сейчас ее сердце и готова ли она для новых отношений. О личной жизни девушка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на звездной премьере фильма «Эскортница», состоявшейся минувшим вечером в концертном зале комплекса «Барвиха Luxury Village».

«Да, в данный момент да. Так что обращайтесь», — рассмеялась Безрукова.

Также актриса описала мужчину, которого могла бы видеть рядом с собой.

«Идеальных мужчин, как и женщин, не бывает. Хорошо, чтобы он был достойный, держал бы свое слово, порядочный, добрый и не жадный», — сказала Безрукова.

В эротической драме актриса сыграла мать главной героини — девушки, которая под видом организатора выставок современного искусства организует досуг для богатых клиентов в самых экзотических местах. Партнерами Безруковой в картине стали Анна Старшенбаум, Дмитрий Нагиев и другие известные актеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ирина Безрукова ответила на обвинения в проведении пластических операций.