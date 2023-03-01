«Был ботокс»: Ирина Безрукова честно рассказала о пластических операциях

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Каких изменений во внешности хотелось знаменитости?

«Был ботокс»: Ирина Безрукова честно рассказала о пластических операциях

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Российская актриса Ирина Безрукова уже устала слышать в свой адрес обвинения в пластических операциях, поэтому решила ответить всем злопыхателям в своем личном блоге.

По ее словам, ни к каким пластическим операциям она никогда не прибегала. Более того, артистка вообще не является сторонницей таких «радикальных мер».

Единственное, что она делает — ходит на косметические процедуры, чтобы поддержать свою молодость, ничего более. К тому, каких-то серьезных изменений во внешности ей никогда и не хотелось.

Однако Безрукова призналась, что однажды все же попробовала ботокс. Но актрисе это совершенно не подошло.

«Мне кажется, если бы все актрисы прибегали к пластическим операциям и косметическим уколам, тогда бы нам пришлось знатно постараться, чтобы понять, кто же все-таки играет ту или иную роль в фильме», — заявила Безрукова.

Кстати, для своих 57 лет артистка выглядит, по мнению многих поклонников, очень молодо. Да и в последнее время к Ирине Безруковой много внимания — общественность ждет, пока актриса обзаведется новым партнером. Но кавалера пока в жизни знаменитости не наблюдается, а самым главным партнером в жизни актрисы остается работа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ирина и Сергей Безруковы общаются после развода.

-6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
74.89
-0.54 79.51
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
В Госдуме объяснили, кого коснется закон о запрете употребления иностранных слов
8:52
Количество погибших при столкновении поездов в Греции выросло до 32 человек
8:43
Под грифом секретно: какая болезнь настигла Пугачеву в Израиле
8:28
Пепел разнесло по всей округе: в Краснодаре сгорел ресторан на набережной
8:19
«Был ботокс»: Ирина Безрукова честно рассказала о пластических операциях
8:08
Туристический сбор могут ввести во всех регионах России

Сейчас читают

Депутат Госдумы раскрыл планы Китая на медленное уничтожение Запада
Ты нам нужен: как поклонники поддерживают тяжелобольного Костомарова
Северная Африка закрутила карусель с российскими нефтепродуктами в ЕС
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица