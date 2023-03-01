«Был ботокс»: Ирина Безрукова честно рассказала о пластических операциях

Российская актриса Ирина Безрукова уже устала слышать в свой адрес обвинения в пластических операциях, поэтому решила ответить всем злопыхателям в своем личном блоге.

По ее словам, ни к каким пластическим операциям она никогда не прибегала. Более того, артистка вообще не является сторонницей таких «радикальных мер».

Единственное, что она делает — ходит на косметические процедуры, чтобы поддержать свою молодость, ничего более. К тому, каких-то серьезных изменений во внешности ей никогда и не хотелось.

Однако Безрукова призналась, что однажды все же попробовала ботокс. Но актрисе это совершенно не подошло.

«Мне кажется, если бы все актрисы прибегали к пластическим операциям и косметическим уколам, тогда бы нам пришлось знатно постараться, чтобы понять, кто же все-таки играет ту или иную роль в фильме», — заявила Безрукова.

Кстати, для своих 57 лет артистка выглядит, по мнению многих поклонников, очень молодо. Да и в последнее время к Ирине Безруковой много внимания — общественность ждет, пока актриса обзаведется новым партнером. Но кавалера пока в жизни знаменитости не наблюдается, а самым главным партнером в жизни актрисы остается работа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ирина и Сергей Безруковы общаются после развода.