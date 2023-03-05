Опубликовано видео уничтожения украинского военного российским снайпером

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 79

Народная милиция ДНР показала кадры уничтожения военного ВСУ российским снайпером

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Народная милиция ДНР

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Тема:
Спецоперация

Украинский боевик пытался скрыться среди зарослей деревьев.

Народная милиция (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) поделилась кадрами уничтожения украинского боевика российским снайпером. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Ликвидировал украинского боевика снайпер 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. На кадрах показано, что тот пытался скрыться среди зарослей деревьев. Однако это не помешало российскому военному его обнаружить и уничтожить точным ударом.

Накануне в Министерстве обороны РФ рассказали, что украинские войска вновь понесли колоссальные потери на донецком направлении. Так, за сутки ВСУ потеряли в указанном районе почти полтысячи солдат.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Украина проигнорировала. Президент РФ Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ВСУ потеряли почти 500 боевиков на донецком направлении.

Тема:
Спецоперация
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