Минобороны РФ: ВСУ потеряли почти 500 боевиков на донецком направлении

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 10

Командование ведет личный состав буквально на убой. Сил и спецсредств у противника остается все меньше.

Минобороны РФ: ВСУ потеряли почти 500 боевиков на донецком направлении

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные продолжают активные наступательные действия на донецком направлении. Враг при этом несет колоссальные потери. Так, только за прошедшие сутки украинские террористы потеряли в указанном районе почти полтысячи человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, представитель оборонного ведомства отметил, что на купянском направлении — в районе населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Гряниковка, Тимковка и Табаевка Харьковской области — было нанесено поражение живой силе и технике противника.

«На данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, один танк и шесть автомобилей», — добавил Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МАГАТЭ выразили обеспокоенность возможными диверсиями на Запорожской АЭС.

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