Как повлияет на жизнь столицы открытие Большой кольцевой линии метро

На этой неделе Москва сделала настоящий рывок по развитию общественного транспорта. Большая кольцевая линия (БКЛ) — проект с приставкой «мега». 70 километров тоннелей, которые проложили, прокопали под Москвой. Станция «Марьина Роща» на глубине аж 130 метров, например. Я бы даже назвал БКЛ проектом-символом, символом стойкости.

Ведь все годы, что метростроители трудились — на Россию давили и давили все новыми санкциями. Но работы не останавливались, хотя часть оборудования — иностранного производства. Станции вводились в строй по мере готовности участками. И вот 1 марта замкнули кольцо. О значимости проекта БКЛ говорит и то, что открывали его вместе с президентом страны Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович, по традиции я прошу вашего разрешения на пуск Большого кольца метро», — сказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Как вы думаете, какой будет ответ? Разрешаю!» — сказал Путин.

Новое Большое кольцо на схемах бирюзового цвета, должно разгрузить прежде всего центральные станции от пассажиров. Тех, что раньше вынуждены были ехать с пересадками, даже чтобы попасть в соседний район, но расположенный на другой ветке. Поездки по отдельным направлениям сократились на 35-45 минут.

Это то, что может испытать на себе каждый. Теперь невидимый глазу эффект — новая линия метро — это тысячи новых рабочих мест, это дополнительная загрузка российских предприятий, это сокращение автомобилей в центре, а значит выхлопных газов. Чего мелочиться — новая достопримечательность российской столицы.

«По своей протяженности 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав и наших друзей в Китае, нынешнего лидера — Кольцевую линию пекинского метро. Будем встречаться с председателем КНР, если программа позволит, с удовольствием покажем и нашим гостям. Во всяком случае, делегации, мне кажется, можно будет показать», — сказал глава государства.