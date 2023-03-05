О рок-группе «Сектор газа» и ее лидере Клинских снимут полнометражный фильм

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Премьера кинокартины запланирована на следующий год.

О рок-группе «Сектор газа» и ее лидере Клинских снимут полнометражный фильм

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

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Режиссер Владимир Щегольков снимет полнометражный фильм о рок-группе «Сектор газа» и о судьбе ее лидера Юрия Клинских. Об этом сообщили в официальной группе коллектива в социальной сети «ВКонтакте» на фоне выхода фильма о коллективе хоррор-панк-группы «Король и Шут».

«Раз уж внимание панк и рок-общественности приковано к кинематографической тематике, то и мы в этот день рады сообщить, что совместно с режиссером Владимиром Щегольковым начинаем активную работу над полноформатным художественным байопиком о жизни Юрия Клинских и группы «Сектор Газа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что съемки картины начнутся в августе этого года, а выход в прокат фильма запланирован на 2024 год.

Юрий Клинских основал «Сектор газа» в Воронеже в конце 1987 года. Основатель был вокалистом и автором песен коллектива. Клинских не стало в начале нулевых. По неподтвержденным данным, смерть музыканта могла быть связана с его образом жизни —  употреблением алкоголя и наркотиков.

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