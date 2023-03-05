«85 капельниц и 50 уколов в живот»: Серов рассказал, как тяжело перенес коронавирус

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 479

Артист до сих пор переживает последствия перенесенного недуга.

«85 капельниц и 50 уколов в живот»: Серов рассказал, как тяжело перенес коронавирус

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Читайте нас в: Дзен Новости

Певец Александр Серов рассказал о своей болезни в эфире программы на федеральном телеканале. Осенью 2021 года исполнителя госпитализировали с коронавирусом, а потом он попал к «неудачному» врачу, который, по словам Серова, поставил неправильный диагноз. Однако медикам все же удалось поставить артиста на ноги.

«В ревматологии у меня была серьезная пытка, потому что ставили 85 капельниц и делали 50 уколов в живот от тромбоза. Нервы еще, возраст. У меня сильно разбили желудок, когда кололи против тромбоза в живот», — признался 68-летний музыкант.

Он отметил, что из-за болячки до сих пор не может «себя собрать» и даже посещал психолога и терапевта. Из-за эмоциональной нестабильности у мужчины возникли ссоры с близкими.

К слову, недавно звезда эстрады рассказывал о своей новой пассии, которая, со слов Серова, вдохнула в него новую жизнь, но имя возлюбленной раскрывать не стал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто обокрал Александра Серова.

-3° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

12:23
Костомарову предстоит проходить реабилитацию у психолога
11:59
Российская артиллерия уничтожила гаубицу ВСУ Д-30 в районе Ромашково
11:47
Ольга Орлова после родов нарушила рекомендации врачей
11:38
Трамп опередил других кандидатов-республиканцев на пост президента США
11:27
Винник рассказал, что Катя Жужа заставила его удалить погибшую семью из соцсетей
11:12
В Огайо сошел с рельсов грузовой поезд: многострадальному штату снова угрожает ЧП?

Сейчас читают

Елена Ваенга сообщила о выздоровлении после затянувшейся болезни: «17 дней я болела»
В Британии главе Еврокомиссии посоветовали утопиться после слов о России
Певца Александра Серова обокрала помощница: «Мне ее казнить?»
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица