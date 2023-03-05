После серии ампутаций и медикаментозной комы Костомаров постепенно приходит в себя

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 98

Рядом с фигуристом постоянно находится его жена.

После серии ампутаций и медикаментозной комы Костомаров постепенно приходит в себя

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Состояние фигуриста Романа Костомарова постепенно стабилизируется. Как стало известно 5-tv.ru, спортсмен стал приходить в чувство, но пока находится в плохом настроении.

На состояние спортсмена и его психику сильно влияет медикаментозное лечение и потеря конечностей. Также пока Костомаров находится в спутанном сознании: он плохо понимает, что с ним происходит.

Вероятнее всего, впереди фигуриста ждет серия консультаций с психологом, а также подозрения у врачей вызывает состояние его левой руки.

Рядом с супругом постоянно находится его жена Оксана Домнина, которая очень беспокоится за здоровье мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие прогнозы дают Роману Костомарову медики.

-2° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
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