Костомарову предстоит проходить реабилитацию у психолога

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17

Скоро к лечению Костомарова подключится еще один врач.

Костомарову предстоит проходить реабилитацию у психолога

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Состояние фигуриста Романа Костомарова постепенно стабилизируется. Как стало известно 5-tv.ru, спортсмен находится в достаточно непростой ситуации: он плохо воспринимает происходящее, вероятно, сказываются последствия приема препаратов и ампутация конечностей.

Поэтому для восстановления фигуристу понадобится помощь квалифицированного психолога. Вероятнее всего, он начнет работу с Костомаровым уже в ближайшее время.

Рядом с фигуристом постоянно находится его жена. Оксана Домнина очень пристально следит за процессом, разговаривает с мужем, читает ему.

Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова начались два месяца назад — 10 января его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией и гидротораксом (скопление жидкости в плевральных полостях). После знаменитость ввели в медикаментозную кому, а следом подключили к аппаратам ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), необходимой для насыщения крови кислородом.

Позже у фигуриста возникли проблемы с кровообращением. Из-за возникшего некроза врачам пришлось ампутировать больному стопу на левой ноге, а затем — удалить некроз на правой, отрезав пятку и пальцы. А позже — и кисти на обеих руках. После этой нелегкой череды операций Костомаров перенес два инсульта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие прогнозы дают Роману Костомарову медики.

-3° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
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