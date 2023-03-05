«Точная копия Кержакова»: Милана Тюльпанова показала нового возлюбленного

|
Рита Миронова
Рита Миронова 52

Бывшая супруга Кержакова Милана Тюльпанова показала своего нового возлюбленного

«Точная копия Кержакова»: Милана Тюльпанова показала нового возлюбленного

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывшая жена знаменитого футболиста перестала скрывать личность своего нынешнего избранника.

Блогер Милана Тюльпанова впервые показала в соцсетях своего нового возлюбленного. Им оказался 31-летний бизнесмен Василий Ершов. В своем блоге 29-летняя Тюльпанова опубликовала совместное фото с мероприятия, которое знаменитости посетили как пара.

«Ладно, вы все равно уже все знаете», — написала девушка.

Затем появились фотографии из самолета, на которых пара нежно держится за руки и целуется. Сейчас они направились в путешествие в Мурманск. Интернет-пользователи заметили сильное сходство Ершова с бывшим супругом Тюльпановой, футболистом Александром Кержаковым.

Милана Тюльпанова с новым возлюбленным Василием ЕршовымМилана Тюльпанова с новым возлюбленным Василием Ершовым. Instagram* / vasersh

Тюльпанова и Кержаков прожили в браке три года. В 2017 году у них родился сын Артемий, который по решению суда после развода родителей остался жить с мамой. Кержаков обвинял бывшую супругу в наркотической зависимости, из-за которой она позже признавала, что ребенка было лучше не оставлять с ней.

После развода с Кержаковым блогер успела даже выйти замуж в 2021 году, однако семейная жизнь очень быстро закончилась из-за обнародованных фактов о темном прошлом избранника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Милана Тюльпанова назвала Шакиру жертвой абьюза в отношениях с Пике.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-3° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

15:37
ВСУ потеряли свыше 200 боевиков за сутки на донецком направлении
15:28
Не позволят «соскочить»: Байден намекнул Шольцу о том, что его легко заменить
15:20
Крис Рок до сих пор испытывает боль от пощечины Уилла Смита: «В ушах звенело»
15:02
В ДНР и Харьковской области ВС РФ уничтожили пункты управления дронами ВСУ
14:47
Им гордится вся страна: история мальчика-героя Федора из Брянской области
14:42
ВС РФ уничтожили командный пункт «Азова»* в Запорожской области

Сейчас читают

Российская артиллерия уничтожила гаубицу ВСУ Д-30 в районе Ромашково
Костомарову предстоит проходить реабилитацию у психолога
В Британии главе Еврокомиссии посоветовали утопиться после слов о России
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица