Милана Тюльпанова назвала Шакиру жертвой абьюза в отношениях с Пике

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Бывшая жена нападающего Александр Кержакова считает, что россияне начали серьезнее относится к теме несправедливости в романтических отношениях.

Милана Тюльпанова назвала Шакиру жертвой абьюза в отношениях с Пике

Фото: JUANJO MARTIN / ТАСС

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Футболист Жерар Пике является настоящим абьюзером. Такое заявление после разрыва спортсмена с певицей Шакирой сделала Милана Тюльпанова — бывшая жена российского нападающего Александра Кержакова.

«Наглядный пример того, что даже самые популярные в мире женщины, красавицы и суперзвезды не защищены от абьюзивных отношений. Сейчас в интернете много видео, которые показывают, что именно такие отношения были у Шакиры с Жераром Пике, хотя об этом никто и не догадывался», — сказала Тюльпанова Газете.ру.

Блондинка подчеркнула, что россияне поддержали Шакиру в социальных сетях. Такую бурную реакцию у российских поклонников певицы можно объяснить все более серьезным отношением к теме абьюза.

«Этого перестают стыдиться, а в голове появляются правильные установки на этот счет», — высказалась Милана.

Обычно артисты показывают публике только «красивую картинку», добавила Тюльпанова. Хотя обратная сторона союза знаменитостей нередко бывает весьма печальной.

Шакира и Пике разошлись летом прошлого года. Причиной расставания стала измена со стороны футболиста. Разлучнией и новой избранницей футболиста стала 23-летняя студентка Клара Чиа Марти.

Что касается Тюльпановой и Кержакова, они развелись в 2018 году после примерно трех лет брака. Это сопровождалось громким скандалом. Футболист обвинял экс-супругу в употреблении наркотиков. Та ответила обвинениями в побоях и похищении их общего сына. Правда, потом согласилась, что ребенка с ней было лучше не оставлять из-за зависимости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Anna Asti вспомнила тяжелый разрыв с бывшим.

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