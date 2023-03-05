Киев перебрасывает в Запорожье солдат, прошедших обучение в Великобритании

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 100

Рогов: Украина направляет в Запорожье прошедших обучение в Великобритании солдат

Киев перебрасывает в Запорожье солдат, прошедших обучение в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Тема:
Спецоперация

Курс обучения на базах Соединенного Королевства занимает три с половиной — четыре недели.

Киевский режим начал перебрасывать на подконтрольные Украине территории Запорожской области боевиков, которые обучились в Великобритании. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В город Запорожье за последние дни прибыло порядка трех с половиной тысяч украинских боевиков, прошедших обучение в Британии», — прокомментировал он в беседе с РИА Новости.

Рогов добавил, что бойцы ВСУ прошли обучение на базах в Великобритании. По его словам, курсы для украинских военных длились около четырех недель.

Солдаты ВСУ проходят обучение на военной базе Воркоп в Соединенном Королевстве. Британские источники сообщали, что за 2022 год там были обучены десять тысяч боевиков киевского режима. Согласно данным СМИ, в текушем году на Воркопе планируется подготовить еще 40 тысяч.

Москва неоднократно реагировала на западную военную помощь. В Кремле подчеркивали, что вмешательства третьих сторон не изменит исход СВО, а лишь затянет конфликт на Украине.

Запорожская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года. Тогда в субъекте прошел референдум, и более 93% жителей региона проголосовали за присоединение к России. Киев отказался признавать результаты референдума и продолжил обстрелы территории.

В Запорожской области ситуация сейчас складывается следующим образом: под контролем российской стороны находится около 70% территорий, Украина, тем временем, продолжает удерживать центральные зоны.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ потеряли почти 500 боевиков на донецком направлении.

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