Киев перебрасывает в Запорожье солдат, прошедших обучение в Великобритании
Рогов: Украина направляет в Запорожье прошедших обучение в Великобритании солдат
Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai
Курс обучения на базах Соединенного Королевства занимает три с половиной — четыре недели.
Киевский режим начал перебрасывать на подконтрольные Украине территории Запорожской области боевиков, которые обучились в Великобритании. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«В город Запорожье за последние дни прибыло порядка трех с половиной тысяч украинских боевиков, прошедших обучение в Британии», — прокомментировал он в беседе с РИА Новости.
Рогов добавил, что бойцы ВСУ прошли обучение на базах в Великобритании. По его словам, курсы для украинских военных длились около четырех недель.
Солдаты ВСУ проходят обучение на военной базе Воркоп в Соединенном Королевстве. Британские источники сообщали, что за 2022 год там были обучены десять тысяч боевиков киевского режима. Согласно данным СМИ, в текушем году на Воркопе планируется подготовить еще 40 тысяч.
Москва неоднократно реагировала на западную военную помощь. В Кремле подчеркивали, что вмешательства третьих сторон не изменит исход СВО, а лишь затянет конфликт на Украине.
Запорожская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года. Тогда в субъекте прошел референдум, и более 93% жителей региона проголосовали за присоединение к России. Киев отказался признавать результаты референдума и продолжил обстрелы территории.
В Запорожской области ситуация сейчас складывается следующим образом: под контролем российской стороны находится около 70% территорий, Украина, тем временем, продолжает удерживать центральные зоны.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ потеряли почти 500 боевиков на донецком направлении.
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