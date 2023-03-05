«Они сделали свой выбор»: SHAMAN высказался о сбежавших российских артистах

В отличие от многих коллег, которые покинули родную страну, певец активно поддерживает жителей Донбасса и российских военнослужащих в зоне спецоперации.

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов — Прим. ред.) высказал свое мнение по поводу российских звезд, сбежавших из страны после начала спецоперации. В беседе с «Невскими новостями» артист заявил, что не осуждает выбор коллег, но со своим сразу и не сомневаясь определился.

«Я к уехавшим звездам не отношусь. Они сделали свой выбор, я не в праве их осуждать, это их жизненный путь, их судьба. А это мой выбор. Я остался здесь. Пою свои песни. Я здесь родился, учился, здесь я добился успеха. Здесь я и лягу», — сказал SHAMAN.

В отличие от артистов, сбежавших из страны, Ярослав Дронов активно поддерживает жителей Донбасса и российских военнослужащих, а также всех, кто как-либо связан со спецоперацией. Певец часто проводит благотворительные концерты в Донбассе и Новороссии. По его словам, выступления там даются тяжело, но не из-за внешних обстоятельств, а из-за эмоциональной нагрузки. Своими патриотическими песнями SHAMAN поддерживает дух военных в зоне спецоперации.

После одного из выступлений военнослужащие поблагодарили артиста и устроили в его честь залп из автоматов и пулеметов.

«Такой подарок сделали. Мне это приятно. Я это на всю жизнь запомню», — рассказал певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как SHAMAN ответил хейтерам на вопрос, готов ли он взять в руки оружие.