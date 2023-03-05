Вот и сказочке конец: Запад остановит военную помощь Киеву из-за поражений ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 531

Washington Times: Запад остановит военную помощь Киеву из-за поражений ВСУ

Вот и сказочке конец: Запад остановит военную помощь Киеву из-за поражений ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

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Тема:
Спецоперация

В администрации главы США отсутствует твердое понимание, чем закончится конфликт на Украине. Тем не менее, мир продолжает верить в сказки Вашингтона о счастливой жизни, в случае победы Зеленского.

Вашингтон устал ждать побед Украины на поле боя и может перестать помогать Киеву. Об этом сообщил обозреватель Washington Times Майкл Маккена в своей статье для сайта.

По словам журналиста, существуют два фактора для вывода о скором прекращении поставок киевскому режиму: невнятная политика президента США Джо Байдена по украинскому кризису и неудачи ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

«Неспособность администрации (Джо Байдена) объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает», — отмечается в материале.

Маккена считает, что у Соединенных Штатов отсутствует твердое понимание о том, чем закончится конфликт на Украине. По его словам, пока в Вашингтоне лишь продолжают надеяться на «диснеевскую сказку», в которой Киев одержит победу, и все продолжат жить долго и счастливо.

Автор добавил, что американские избиратели ощущают, что у элиты страны отсутствует понимание развития событий. Он считает, что налогоплательщики скоро устанут направлять на Украину десятки миллионов долларов из своего кармана. Маккена предположил, что это перечеркнет все старания армии Незалежной, а Россия так и останется непобежденной.

ВСУ не приносят хороших новостей с фронта, добиться успехов не помогает даже западная поддержка. Издание сообщает, что США стоит задуматься о прекращении поставок вооружений и приступить к поиску дипломатических путей решения украинского вопроса.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что конфликт Польши и Германии может оставить Украину без оружия.

Тема:
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