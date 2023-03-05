Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, как оказался под огнем ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 187

Это произошло во время посещения расположения бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром.

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, как оказался под огнем ВСУ

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Тема:
Спецоперация

Известный телеведущий Владимир Соловьев в эфире одного из федеральных телеканалов сообщил, что попал под обстрел в Донецкой Народной Республике во время посещения бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром.

«По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось», — сообщил журналист.

Владимир Соловьев также выразил уверенность, что российская военная контрразведка обязательно установит, откуда украинская сторона узнала о перемещениях съемочной группы.

В ноябре 2022 года под обстрел ВСУ попала также и телеведущая Юлия Барановская во время посещения Донбасса. Журналистка регулярно посещает ДНР и снимает репортажи о спасенных жертвах украинской агрессии. Вообще, журналисты часто становятся целью украинских националистов. Зачастую даже во время съемок в городах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как военкор «Известий» Александр Сафиулин попал под обстрел ВСУ вместе со съемочной группой.

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Спецоперация
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