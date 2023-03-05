Военный самолет Ту-22 сел в Пулково на дозаправку

Ожидается, что после дозаправки Ту-22 вылетит в пункт назначения.
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Военный самолет Ту-22 сел в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на дозаправку, стало известно 5-tv.ru.
По информации источника, посадка не была аварийной. После дозаправки Ту-22 вылетит в пункт назначения. Известно, что военный самолет следовал из Оленегорска.
Ранее сообщалось, что посадка была экстренной. Впоследствии выяснилось, что это не так. Также в пресс-службе Пулково отметили, что аэропорт работает штатно.
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