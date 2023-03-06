Бритни Спирс бросила торт в лицо мужа в день его рождения

Муж американской певицы Бритни Спирс — Сэм Асгари — умеет держать лицо, даже если по нему только что размазали кондитерский крем. Но поклонники пары замечают, что реагировать улыбкой на выходки любимой ему становится все труднее. 3 марта фитнес-тренеру, покорившему сердце певицы, исполнилось 29 лет. 41-летняя избранница поздравила его в своем стиле — неожиданно, странно и, может быть, даже немного больно. Преподнесла торт, который тут же бросила ему в лицо.

Распространенное видео, на котором запечатлено веселое поздравление, вызвало неоднозначную реакцию. Да, традиция размазывать торты по лицам несчастных именинников в Штатах очень популярна и считается забавной, но на этот раз явно что-то пошло не так. Поклонникам пары показалось, что в ответ на удар Асгари улыбался натужно, будто сдерживая раздражение. Он попробовал кусочек торта и направился обнимать Бритни, страшно довольную своей шуткой.

«С днем рождения! Я так тебя люблю и надеюсь, что исполнятся все твои желания и даже больше», — позже написала Спирс в личном блоге, опубликовав несколько фото с мужем.

Певица вышла замуж за фитнес-тренера летом 2022 года, почти сразу после судебного процесса, в результате которого добилась свободы. С 2008 года артистка находилась под опекой отца, так как была признана временно недееспособной из-за проблем с психикой и злоупотребления запрещенными веществами. Все эти годы Бритни было запрещено распоряжаться собственными деньгами, беременеть и принимать самостоятельные решения — в том числе в личной жизни.

Брак с Асгари стал третьим для Спирс. Впервые она пошла под венец с другом детства Джейсоном Александром в 2004 году, в статусе жены тогда провела 55 часов. В том же году она вышла за Кевина Федерлайна, которому родила двоих детей. После развода экс-супруг отсудил право опеки, однако позже звезде запретили вовсе видеться с сыновьями из-за наркозависимости.

Сегодня Бритни Спирс продолжает удивлять фанатов эксцентричным поведением. В своем блоге она танцует, целует любимого и рассказывает, какое это счастье — быть свободной. Однако близкие переживают за звезду. Как писал ранее 5-tv.ru, в кругу певицы вновь заговорили о нездоровом увлечении психоактивными веществами и даже риске смерти.