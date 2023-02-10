«Боюсь, что она умрет» — близкие Бритни Спирс о ее зависимости психоактивными веществами

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 21

Близкие певицы Бритни Спирс заявили о ее зависимости психоактивными веществами

«Боюсь, что она умрет» — близкие Бритни Спирс о ее зависимости психоактивными веществами

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Освобожденная от опеки отца певица не раз вела себя странно на публике и путалась в словах. Родственники решили объединиться и спасти артистку.

Родственники и близкие американской поп-певицы Бритни Спирс пытаются оградить ее от пристрастия к психоактивным веществам. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на источники из окружения звезды.

Бритни публикует странные видео, делает противоречивые заявления, ведет себя вызывающе в общественных местах. Как полагают фанаты, дело в очередном обострении ментальных проблем, которые селебрити пытается заглушить препаратами.

Обеспокоены и родные Бритни Спирс. Ее менеджер и муж Сэм Асгари решили уговорить певицу пройти лечение. По данным издания, 41-летнюю певицу привезут в арендованный дом в Лос-Анджелесе, где ее будут ждать супруг, упомянутый менеджер и специалисты. Они предложат Бритни принять помощь и остаться в особняке на время терапии, так как иного способа спасения знаменитости уже не видят.

«Я боюсь, что она умрет», — анонимно сказал журналистам один из близких Бритни Спирс.

По информации издания, певица узнала о тайном плане, он провалился. Однако переживания мужа, судя по всему, звезда решила поощрить и согласилась показаться эксперту. На следующий день после сорванной встречи в арендованном коттедже Бритни побывала на приеме у доктора и побеседовала с ним. Как отмечается, визит к специалисту прошел благополучно.

В ноябре прошлого года Бритни Спирс через суд освободилась от опекунства отца, продолжавшегося 13 лет. Из-за прошлых проблем с психикой артистка была признана недееспособной. Джейми Спирс принимал за дочь все решения — она не могла выйти замуж без его согласия, забеременеть, распоряжаться собственными деньгами, наблюдаться у врачей. Когда удалось снять ограничения, звезда первым делом отправилась под венец с давним бойфрендом Асгари.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последних скандалах с участием Бритни Спирс. Супруга знаменитости заподозрили в стремлении спровоцировать очередной срыв и взять ее под опеку.

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