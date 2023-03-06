Льдину с 15 рыбаками оторвало на Сахалине

Льдину с рыбаками оторвало в районе села Лесное в Сахалинской области. По предварительным данным, в ловушке оказались 15 человек. Об этом сообщили в МЧС РФ по области.

На какое расстояние их отнесло от суши — неизвестно. На место выехали спасатели поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова. В спасательной операции задействовали 12 человек и девять единиц техники.

Также помимо людей на льдине находится три снегохода, отмечает областное агентство по делам ГО, ЧС и ПБ.

До этого сообщалось, что в Долинском районе на юге Сахалина еще около 18 рыбаков оказались отрезаны от берега по этой же причине.

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