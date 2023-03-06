Глава «Царьграда» Малофеев раскрыл подробности о покушении

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34

Глава «Царьграда» Малофеев не пострадал при покушении украинских спецслужб

Глава «Царьграда» Малофеев раскрыл подробности о покушении

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Агент СБУ предпринял попытку ликвидировать общественного деятеля, заложив взрывчатку на дно его автомобиля.

Глава совета директоров «Царьграда» Константин Малофеев сообщил, что не пострадал в результате совершенного в его отношении покушения. Ранее предпринимателя пытались ликвидировать украинские спецслужбы. Подробностями Малофеев поделился в своем Telegram-канале.

«Слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал», — прокомментировал он.

Малофеев отметил, что даже угрозы собственной жизни не смогут повлиять на его искреннюю патриотическую позицию. Предприниматель поделился надеждой на то, что виновные в убийстве журналистки Дарьи Дугиной будут раскрыты и арестованы в скором времени.

ФСБ РФ ранее сообщила о предотвращении покушения на Константина Малофеева. В ведомстве подчеркнули, что организатором злодеяния является гражданин РФ, проживающий на территории Украины и осуществляющий свою деятельность под руководством СБУ. В российской службе безопасности добавили, что главу «Царьграда» планировали ликвидировать по схеме, которая была реализована при убийстве Дарьи Дугиной.

Журналистка была убита 20 августа прошлого года. Взрывное устройство сработало прямо в машине, в которой Дугина возвращалась с проходившего в Подмосковье литературного фестиваля. Криминалистам удалось установить, что взрывчатка была заложена на дне автомобиля со стороны водителя и была приведена в действие удаленно.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента покушения на Константина Малофеева.

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