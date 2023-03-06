Опубликовано видео момента покушения на Константина Малофеева

Момент закладки бомбы под автомобиль бизнесмена Константина Малофеева попал на видео. Кадры покушения на главу совета директоров «Царьграда» опубликовала ФСБ.

В пресс-службе ведомства рассказали, что террористы планировали покушение по той же схеме, которую использовали при убийстве журналистки Дарьи Дугиной в 2022 году. На кадрах видно, как злоумышленник в маске и темной одежде осматривает машину Малофеева, после чего устанавливает на нее взрывное устройство. После успешного выполнения своей задачи диверсант уходит.

ФСБ предотвратила покушение и разминировала автомобиль бизнесмена. По информации спецслужб, мужчина на видео — гражданин России.

Ранее 5-tv.ru показывал, как ФСБ предотвратила покушение на главу совета директоров «Царьграда» Малофеева.