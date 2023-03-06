О чем Путин поговорил с президентом Казахстана по телефону

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Рита Миронова
Рита Миронова 100

Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление сотрудничества России и Казахстана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; www.globallookpress.com / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Главы государств часто общаются по телефону из-за насыщенной повестки.

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Стороны обсудили между собой российско-казахстанские отношения и подтвердили взаимный настрой на их укрепление. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Токаев обсудили разностороннее развитие отношений между странами, которое включает в себя, в частности, транспортный коридор и торгово-экономическое взаимодействие России и Казахстана.

«Отношения многоплановые, поэтому повестка дня насыщенная. Президенты часто общаются друг с другом», — сообщил Дмитрий Песков во время традиционного брифинга.

Кроме того, днем состоялся еще один международный звонок. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Во время диалога обе стороны позитивно оценили уровень развития российско-иранских отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали причастность НАТО к теракту в Брянской области.

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