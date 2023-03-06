В Кремле допустили причастность НАТО к теракту в Брянской области
Из тела мальчика, раненного украинскими диверсантами, извлекли пулю натовского образца.
Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Вовлеченность НАТО в российско-украинский конфликт продолжает расти, о чем свидетельствует причастность Североатлантического альянса к недавнему теракту в Брянской области. По неофициальным данным, из тела мальчика, раненного украинскими диверсантами, извлекли пулю натовского образца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что украинская армия всегда использовала разные боеприпасы, в том числе и натовские.
«Это то, о чем мы говорим неоднократно, упоминая растущую вовлеченность НАТО в этот конфликт. Важно, из чьих рук выпущена пуля. Все квалификации произошедшему были даны, это террористический акт», — заявил Дмитрий Песков на брифинге.
В МИД РФ уже заявили, что намерены разобраться с вопросом квалификации стран НАТО как соучастников преступления. В результате нападения украинских диверсантов на приграничную территорию Брянской области погибли два человека и пострадал ребенок. Террористы стреляли по мирным жителям, включая детей, и брали безоружных людей в плен. В течение нескольких часов преступников удалось вытеснить на территорию Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал президент России Владимир Путин о теракте в Брянской области.
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