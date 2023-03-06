В Кремле допустили причастность НАТО к теракту в Брянской области

|
Рита Миронова
Рита Миронова 41

Из тела мальчика, раненного украинскими диверсантами, извлекли пулю натовского образца.

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области

Вовлеченность НАТО в российско-украинский конфликт продолжает расти, о чем свидетельствует причастность Североатлантического альянса к недавнему теракту в Брянской области. По неофициальным данным, из тела мальчика, раненного украинскими диверсантами, извлекли пулю натовского образца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что украинская армия всегда использовала разные боеприпасы, в том числе и натовские.

«Это то, о чем мы говорим неоднократно, упоминая растущую вовлеченность НАТО в этот конфликт. Важно, из чьих рук выпущена пуля. Все квалификации произошедшему были даны, это террористический акт», — заявил Дмитрий Песков на брифинге.

В МИД РФ уже заявили, что намерены разобраться с вопросом квалификации стран НАТО как соучастников преступления. В результате нападения украинских диверсантов на приграничную территорию Брянской области погибли два человека и пострадал ребенок. Террористы стреляли по мирным жителям, включая детей, и брали безоружных людей в плен. В течение нескольких часов преступников удалось вытеснить на территорию Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал президент России Владимир Путин о теракте в Брянской области.

Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области
6 мар
В России предпримут меры по недопущению терактов, подобных брянскому
4 мар
Стало известно о планах матери главаря «брянских террористов» выселить его из квартиры
4 мар
Десятилетний герой Федя из Брянской области рассказал о своем состоянии после операции
4 мар
«Рад быть полезным»: Байден похвалил приехавшего в США Шольца за помощь Киеву
4 мар
Жительницу Барнаула арестовали по подозрению в тайном сотрудничестве с СБУ
3 мар
Мальчика Федю, спасшего двух детей под Брянском, наградили медалью «Доблесть и отвага»
3 мар
Пострадавшие и семьи погибших в результате теракта под Брянском получат выплаты
3 мар
СКР возбудил дело по статье «Теракт» после трагедии в Брянской области
3 мар
МИД РФ: украинские боевики использовали оружие НАТО в Брянской области
3 мар
ФСБ опубликовала кадры расстрелянного боевиками авто с водителями
-2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:30
Стрелял, пока не опустела обойма: зачем нетрезвый мужчина открыл огонь в центре Петербурга
14:23
Армия России уничтожила два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29
14:14
«Случилось закономерно»: Бородина высказалась о разводе Африкантовой и Капаклы
13:57
В Кремле допустили причастность НАТО к теракту в Брянской области
13:45
С ожирением долго не живут: как обнаружить у себя эту болезнь и спастись
13:38
В России предпримут меры по недопущению терактов, подобных брянскому

Сейчас читают

Анита Цой тайно крестилась в центре Москвы
Политолог Брутер: при президентстве Трампа отношения между РФ и США ухудшились
«Серьезный удар по армии Украины»: что будет с ВСУ после освобождения Артемовска
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица