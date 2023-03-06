Главком ВСУ Залужный решил держаться за Артемовск «до последнего украинца»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26

Офис президента Зеленского вынес решение о продолжении обороны Артемовска

Главком ВСУ Залужный решил держаться за Артемовск «до последнего украинца»

Фото: Zuma / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Ранее западные СМИ сообщали о принципиальной позиции украинского военачальника — он заявлял о необходимости сдачи города. Почему же его мнение изменилось?

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный поддержал продолжение обороны Артемовска до последнего солдата ВСУ. В офисе президента Владимира Зеленского завили, что генерал выступил за развитие оборонительной операции в городе с дальнейшим укреплением украинских позиций в регионе. Соответствующий материал появился на сайте офиса украинского лидера.

Сообщается, что члены ставки детально разобрали ситуацию в Артемовске. В ходе оценки оборонительных действий глава Незалежной обратился к украинскому военачальнику с вопросом и поинтересовался о дальнейших перспективах в городе. Также этот вопрос был адресован командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому.

«Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте (украинское название Артемовска — Прим. ред.)», — прокомментировали в офисе президента.

По данным западных СМИ, Залужный предлагал выводить людей из города, пока ситуация не превратится в кровавое поле боя. Тем не менее, обстановка в регионе накаляется. Советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что в Артемовске остаются порядка десяти тысяч боевиков киевского режима. ВС РФ практически замкнули оперативное окружение, взяв их в кольцо, сравнимое с Дебальцовским.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что положение в Артемовске вызывает споры между Зеленским и Залужным, который еще в прошлом месяце призывал подумать о сдаче города.

Тема:
Спецоперация
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