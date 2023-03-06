В ФРГ рассказали о споре Зеленского и Залужного из-за Артемовска

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 78

Bild: положение в Артемовске вызывает споры между Зеленским и Залужным

В ФРГ рассказали о споре Зеленского и Залужного из-за Артемовска

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Боевики Незалежной не понимают, почему их заставляют удерживать город, когда в этом нет смысла.

Между украинским лидером Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли споры из-за ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что разногласия появились на фоне дальнейших действий касательно региона. Зеленский уверен, что Артемовск следует удерживать до конца, а главнокомандующий не согласен с этим мнением. Еще несколько недель назад он призвал подумать об отступлении украинской армии из города «по тактическим соображениям».

Один из анонимных военных экспертов, слова которого приводит издание, заявил о замешательстве украинских военнослужащих. Боевики не понимают, почему их заставляют удерживать город, когда в этом нет смысла.

В издании говорится, что солдаты ВСУ сильно обеспокоены происходящим в Артемовске. Один из военных назвал ситуацию, в которой ВСУ в регионе будут полностью окружены — катастрофой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что будет с ВСУ после освобождения Артемовска.

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