Внедорожник с туристами упал в озеро Гижгит в Приэльбрусье, двое погибли

Внедорожник с туристами упал в озеро Гижгит в Приэльбрусье во время экскурсии. Автомобиль вылетел с обрыва и рухнул с большой высоты на берег.

В результате происшествия 1 человек пострадал, 2 человека погибли. Спасатели эвакуировали тела погибших и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причина и обстоятельства происшествия устанавливается.

А на самом Эльбрусе бушует буран. За минувшую ночь выпало больше 50 сантиметров снега. Из-за погодных условий не работает канатная дорога, объявлена повышенная опасность схода лавин. Туристам и местным жителям запретили покидать поселки и выходить на склоны и экотропы.