Пригожин об оскорбившей россиян Пугачевой: «Это не по-человечески»

Алла Борисовна улетела в Израиль после признания ее мужа иностранным агентом, напоследок назвав соотечественников рабами.

Певица Алла Пугачева поступила «не по-человечески», оскорбив своих соотечественников перед бегством из страны. Такое мнение высказал в эфире НТВ продюсер Иосиф Пригожин. Стоит отметить, что в «прощальной» публикации в личном блоге Алла Борисовна обращалась к своим недоброжелателям, назвав их рабами. А произошло это после признания ее мужа Максима Галкина* иностранным агентом.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала тогда народная артистка СССР.

Впервые дни спецоперации Пугачева с супругом, осудившим политику Кремля, и детьми улетела в Израиль. Через полгода вернулась, отдала наследников в школу, но резко сменила планы после решения Минюста. С сентября прошлого года звезда не появлялась в России. Говорят, что на ее замок в подмосковной деревне Грязь уже нашелся покупатель. Пригожин не понимает позицию Пугачевой и осуждает ее за высказывание в адрес хейтеров. Продюсер считает, что певица бросила родину в трудный момент.

«Она, исполняла песню „Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна“. А потом люди просто берут, хлопают дверью и уезжают из своего дома, говорят, что все вокруг негодяи… Это несправедливо, это некрасиво, это неправильно, это не по-человечески», — заявил он.

Иосиф Пригожин отметил, что в оскорбительном посте Пугачевой звучат нотки высокомерия и диктаторских наклонностей. Бизнесмен уверен, что несмотря на свои заслуги Алла Борисовна не имела права так отзываться об оставшихся в России людях. Более того, исполнительница могла бы воспользоваться своим влиянием и обсудить политические вопросы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Даже при отсутствии результата такой поступок подтвердил бы статус Пугачевой.

«Если вспоминать, то там такое количество судеб под ней сломалось, что не счесть. Конечно, ее можно при этом назвать очень влиятельной женщиной. Но еще раз повторю: она всегда была диктатором по сути, и этого не отменить. И подобные заявления в крайней степени не достойны великой женщины», — подчеркнул продюсер.

Тему сломанных Аллой Борисовной творческих и человеческих судеб не так давно поднимал и депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщал ранее 5-tv.ru. По его словам, еще год назад артистка была настолько сильна, что могла буквально распоряжаться судьбами коллег.

* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.