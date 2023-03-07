Bloomberg: в Испанию по-прежнему поступает российская нефть

Испания заявила о рекордных объемах нефти, которую перекачивают с российских танкеров в международных водах.

Местные власти уже разослали несколько официальных писем, в которых буквально требуют прекратить пособничать транспортировке энергоресурсов с наших судов.

Однако цены на бензин и общая экономическая ситуация в стране привели к тому, что даже частично государственные компании поставляют свои перевозчики к месту парковки российских танкеров в международных водах.