Bloomberg: в Испанию по-прежнему поступает российская нефть

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Власти Испании не смогли запретить местным компаниям транспортировку энергоносителей с российских танкеров.

Bloomberg: в Испанию по-прежнему поступает российская нефть

Фото: www.globallookpress.com / Lars Klemmer; 5-tv.ru

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Испания заявила о рекордных объемах нефти, которую перекачивают с российских танкеров в международных водах.

Местные власти уже разослали несколько официальных писем, в которых буквально требуют прекратить пособничать транспортировке энергоресурсов с наших судов.

Однако цены на бензин и общая экономическая ситуация в стране привели к тому, что даже частично государственные компании поставляют свои перевозчики к месту парковки российских танкеров в международных водах. 

 

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