Общемировой тренд: россияне стали есть меньше говядины

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Все чаще белок сограждане получают из других видов мяса.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru

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Россияне стали есть меньше говядины — за последние пять лет среднее потребление этого вида мяса сократилось на один кг, говорится в исследовании, с которым ознакомились «Известия». Теперь на каждого соотечественника в год приходится в среднем девять кг.

Данных за 2022 год еще нет, но эксперты уверены: доля говядины на столах упадет еще на два процента, в то время как количество курятины и свинины в рационе — вырастет! Причем, этот тренд актуален не только для нашей страны.

При этом в России традиционно едят больше мяса, чем в Восточной Европе, Германии или Китае. Главная причина снижения потребления говядины — в дороговизне производства.

Сейчас намечается стабилизация цен на корма и удобрения, но это все равно вряд ли повлияет на ценник на полках в магазинах и разрыв в стоимости, а значит и в потреблении между говядиной и другими видами мяса — продолжит расти.

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