Алексей Гаврилов: «Россия сейчас — страна возможностей. Главное — трудись»

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 196

Уход западных компаний с отечественного рынка освободил пространство для развития малого, среднего и крупного бизнеса.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас в России сложились отличные условия для развития бизнеса. Уверенность в этом выразил актер и предприниматель Алексей Гаврилов во время беседы с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.

Звезда сериала «Универ» уже более шести лет не снимается в кино. Сейчас он занимается малым и средним бизнесом. Гаврилов является председателем Комитета по цифровой экономике московской «Деловой России», а также директором по развитию компании, известной разработками летающего автомобиля, байка, а также сервиса летающих такси.

«Мы сутками не спим, потому что новые возможности появляются. Инвесторы, которые приходят, хотят развивать здесь. Огромное количество инвесторов развернулись для реализации проектов внутри России. Россия сейчас — страна возможностей, страна действий. Главное — трудись», — рассказал Гаврилов.

По словам знаменитости, сейчас особенно прибыльно иметь собственное производство еды или одежды, а также работать в сферах IT, химической промышленности и драгоценных металлов.

«Если человек действительно хочет, чтобы его семья жила достойно, хочет платить налоги, жить спокойно и соблюдать закон, хочет развивать нашу страну и здесь находиться, он найдет любые возможности, для того чтобы реализоваться», — отметил актер.

Полное интервью с Алексеем Гавриловым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.

+5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.98
0.39 83.49
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:12
Гоша Куценко о дочках: «Скоро научатся стирать истории посещений. И что тогда?»
8:00
«Силой воли вылечить нельзя»: врач оценил перспективы восстановления Костомарова
7:47
«Наши слезы упадут на ваши головы»: наместник Киево-Печерской Лавры обратился к Зеленскому
7:40
Тульская медсестра вспомнила, как вытащила на себе из-под обстрела 12 десантников
7:33
Необходимое и достаточное: что произошло в России и вокруг нее к утру 30 марта
7:23
Онколог Воробьев: острая боль в двух частях тела может говорить о раке кишечника

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака
«Государства будут помогать друг другу»: о чем договорились Путин и Си Цзиньпин
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео