Быть с Родиной: Алексей Гаврилов об образе Гоши из «Универа», патриотизме, чести и достоинстве

Актер Алексей Гаврилов больше известен россиянам по роли Гоши Рудковского из молодежного ситкома «Универ», который в нулевые стал одним из лидеров телевизионного вещания.

Популярность была всероссийской. За жизнью героев сериала следили все. Но шли годы и однажды, громко хлопнув дверью Алексей ушел из спин-оффа сериала «Саша и Таня», заявив, что он больше не может продолжать популяризировать образ своего неположительного героя. А восемь лет назад и вовсе покинул страну, уехав в Азию. Некоторые поклонники думали, что навсегда.

В канун 23 февраля Алексей Гаврилов стал гостем студии 5-tv.ru. В беседе с автором и ведущей Светланой Шевченко актер и предприниматель откровенно рассказал о том, что такое понятие честь, достоинство и любовь к Родине, почему без России невозможно жить, а также о детстве в Крыму 90-х, украинском национализме, клеймящих нашу страну знаменитостях, воспитании сыновей и своем будущем.

Мы должны быть с Россией

Алексей Гаврилов родился в семье потомственных военных и такие понятия, как долг, честь и Родина, в его душе резонируют по-особенному.

— Я считаю, что действительно мы должны сейчас, те, кто носит русские фамилии, те, кто имеет определенную биографию, и те, кто по отношению с уважением, по отношению к своему роду относится и к истории нашей страны, мы должны здесь сейчас быть. Я так считаю искренне. Я не поддерживаю тех людей, которые за лучшей долей уезжают и поливают грязью наше государство, именно государство.

Что Пугачева сделала для страны?

— Если говорить о фразе, что страна этим людям дала очень много, некоторые из них считают, что это они в свое время дали стране многое. Если говорить о заявлениях наших звезд старшего поколения, мы вспомним — Лайма Вайкуле, которая, поддержав Аллу Борисовну, сказала, что она содержала Советский Союз.

— В шоу-бизнесе, в культуре отсутствует понятие уважение, там в целом уважение к истории страны, к корням. И присутствует в большом количестве любовь к своему творческому эго. И через вот это творческое эго люди смотрят на весь мир. Ну, давайте так. Не было бы Советского Союза, этой аудитории, людей в Советском Союзе, атмосферы, то не было бы основы какой-либо для Аллы Борисовны Пугачевой черпать творческой вдохновение и контент и выступать, и стать, условно говоря, русской Мадонной. На тот момент, да. Вот и страна — и во времена СССР, и во времена России дала больше, чем Алла Борисовна дала стране.

Об иноагентах

— То, что происходит или происходило в последние годы, наверное, до событий февраля, с точки зрения контента — это все просто уже превратилось в такой Содом и Гоморра. И что невозможно это было, начиная от театральных постановок, в кино — грязь, ужас, в России все плохо, и все этим занимаются. Собственно, и занимались люди, которые сейчас признаны иноагентами. И, слава богу, потому что, эти люди вставляли палки в колеса, и в черные списки вводили людей, которые на телевидении и в кино, и в культуре не признавали те или иные проекты, не признавали вот этот весь ад, где Россия — это вечно пьяная, бандитская, уходящая страна.

О детстве в Крыму

— Я помню, вот эту атмосферу СССР, братство народов, дружба искренняя, неподдельная. Это я все на себе ощутил еще и слава богу. И когда мы приехали в Крым, я помню, у нас дядя Вася, наш друг, вез из Симферополя до Керчи на своей Волге. Мы останавливались и где-то там покупали какие-то фрукты, рыбу.

Я помню всегда какие-то разговоры, вот эта дружба. Это был дружественный абсолютно народ, дружественная атмосфера, дружественный Крым. И когда вот ярких два года жизни прекращаются в один момент. И когда я прихожу домой и вижу абсолютную тишину. Иду по коридору, вхожу в комнату и вижу папу с мамой. И они смотрят, как сносят памятник Дзержинскому в Москве. И как это все рушится. И буквально уже там непонятно. Абсолютно полный хаос.

Национализм и насаждение украинского языка

— Украинская мова это, конечно, отдельная история, потому что к нам прислали из Западной Украины учителя по украинской мове. Ее раньше не было. Причем у нее была, я до сих пор помню, у них, наверное, как-то они все придумывали, у них какую-то Юлию Тимошенко. Все одинаково, вот эта коса, вот эта белая какая-то блузка. Блондинка и жесткий такой взгляд, прямо жесткий взгляд И она говорила: Только на украинской мове заходите. Если вы только зашли в кабинет, должны говорить на украинской мове. Тарас Шевченко — это вообще супергерой всего человечества. И, если ты не хочешь его стихи, не читаешь его рассказы, а мы должны были учить и пересказывать.

23 февраля

— Я искренне вам всем ребята желаю, чтобы вы вернулись живыми. Это в первую очередь. Чтобы были счастливы ваши дети, ваши близкие, родные, чтобы они вас дождались. Благодарю вас за то, что я сижу сейчас здесь в студии, а вы многие там. За то, что вы бьетесь. И когда мы… Я знаю, что это такое, потому что ждал батю из горячих точек и знаю, что испытывают на самом деле ваши родные и близкие, дети, жены. Поэтому прорвемся! Победа будет за нами! С праздником!

Разговор получился очень глубоким и разносторонним, что невозможно его внести в текстовый формат одной новости. Смотрите подробнее в видеоверсии интервью с Алексеем Гавриловым и в последующих новостях на сайте 5-tv.ru.

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