Шойгу озвучил потери ВСУ за февраль

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Украина теряет все больше и больше человеческих ресурсов.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ

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Спецоперация

Потери украинских националистов в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

«Наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих», — отметил Шойгу.

Он также отметил, что несмотря на поддержку НАТО и накачку Украины оружием, это не приводит к успехам украинских войск на поле боя.

«В этой связи удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам», — добавил министр обороны РФ.

Сергей Шойгу отметил, что для России, наоборот, жизни военных и мирных граждан являются приоритетом.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ в Артемовске пожаловались на тяжелейшие потери.

Тема:
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