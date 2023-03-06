Киевский режим буквально отправляет своих «защитников» на убой: без подготовки и с оружием времен Второй мировой войны.

Украинские военные в Артемовске жалуются на плохую подготовку, старое оружие, отсутствие артиллерийской поддержки и, как следствие, тяжелые потери в своих рядах. Об этом пишет Kyiv Independent.

Так, солдат по имени Сергей сообщил журналистам, что военным почти не дают времени на обучение и сразу отправляют на места дислокации. Некоторые, по его словам, прошли всего лишь двухнедельную подготовку перед прибытием на передовую.

«Нам обещали, что нас не пошлют сразу на нулевую линию, что сначала нас отправят на вторую или третью линии. А затем мы приехали сюда посреди ночи, и они сразу отправили нас в Артемовск», — рассказал он.

Другой боевик по имени Александр подтвердил, что многие части ночью отправляют в Артемовск без необходимой подготовки. По его словам, после пяти месяцев боев в живых осталась только половина его подразделения. Военнослужащему вторит врач одного из батальонов Борис, медик из Одесской области.

«Батальон прибыл в середине декабря… между всеми взводами нас было 500 человек. Месяц назад нас было буквально 150 человек», — сказал он.

Украинские боевики обреченно констатируют, что вероятность выжить в мясорубке на передовой у них очень низкая.

«Когда ты выходишь на позицию, шансов, что ты выйдешь оттуда, нет даже 50 на 50. Это больше похоже на 30 на 70», — сказал один из военных.

Такая высокая смертность среди боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) во многом объясняется отсутствием огневой поддержки артиллерии и дронов. В ВСУ говорят, что российская артиллерия, БМП и БТР могут часами и даже днями безответно бить по украинским позициям.

«Мы ждем поддержку, поддержки нет. Они говорят нам: вы получите поддержку через полчаса-час. Мы ждем семь часов», — пожаловался Сергей.

В свою очередь минометчики говорят о крайней нехватке боеприпасов и использовании оружия времен Второй мировой войны. Не хватает и дронов, которые бы предоставляли разведывательную информацию.

«Мы получаем десять 120-миллиметровых снарядов в день. Этого достаточно для одной минуты работы», — цитирует издание минометчика украинской Нацгвардии Илью.

По словам боевика, сами минометы производства 1938–1943 годов, и попасть из них во что-то «требует чуда». Минометные снаряды тоже часто старые и бесполезные, так как не долетают до цели либо не взрываются.

Испанское издание El Pais ранее сообщило, что украинская сторона несет большие потери в Артемовске, куда перебросила свои лучшие подразделения и пытается из последних сил удержать город под своим контролем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что The Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров написала о ликвидации нескольких наиболее подготовленных подразделений ВСУ в боях за Артемовск.