Группа «Город 312» приостанавливает концертную деятельность

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 59

О временной паузе в работе музыканты сообщили в социальных сетях.

Группа «Город 312» приостанавливает концертную деятельность

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Группа «Город 312» заявила о приостановке концертной деятельности из-за здоровья солистки Аи (Светланы Назаренко). В официальной группе коллектива во ВКонтакте появилось сообщение в котором указано, что певице необходим отдых.

Представители группы объяснили, что недавно Ая перенесла ковид, что повлекло за собой определенные осложнения. Сейчас организм артистки нуждается в особом внимании, а плотный график не позволяет сделать паузу и заняться здоровьем.

«Коллективом было принято решение на ближайшее время сделать перерыв в концертной деятельности. Сейчас Светлана находится в творческом отпуске», — указано в сообщении.

Назаренко в настоящее время не только проходит восстановительные процедуры, но и и набирается вдохновения для продолжения работы. Кроме того, медики рекомендовали отдохнуть Ае от гаджетов.

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