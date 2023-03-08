Новый халат приятнее вкусного обеда. Китайский совет дня на среду, 8 марта

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 8 марта?

Международный женский день выпадает на день хозяйственного Быка, что очень, я считаю, символично. Придется мужчинам в этот день в поте лица потрудиться на ниве домохозяйства. И узнать, как говорится, на своей спине, сколько весит такая простая на вид домашняя работа.

Совет дня: обязательно порадуйте себя в среду чем-нибудь новеньким. Энергии дня будут помогать начинать новые дела, знакомиться и покупать новые очень нужные вам вещи. Наслаждайтесь!

Предостережение дня: ни в коем случае не копайте в среду траншеи и не стройте фундаментов. Ни в коем случае!

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.