Новый халат приятнее вкусного обеда. Китайский совет дня на среду, 8 марта

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 17

Энергии дня помогут начать новое.

Новый халат приятнее вкусного обеда. Китайский совет дня на среду, 8 марта

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 8 марта?

Международный женский день выпадает на день хозяйственного Быка, что очень, я считаю, символично. Придется мужчинам в этот день в поте лица потрудиться на ниве домохозяйства. И узнать, как говорится, на своей спине, сколько весит такая простая на вид домашняя работа.

Совет дня: обязательно порадуйте себя в среду чем-нибудь новеньким. Энергии дня будут помогать начинать новые дела, знакомиться и покупать новые очень нужные вам вещи. Наслаждайтесь!

Предостережение дня: ни в коем случае не копайте в среду траншеи и не стройте фундаментов. Ни в коем случае!

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.46
-0.01 80.55
0.31
Новый халат приятнее вкусного обеда. Китайский совет дня на среду, 8 март...

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