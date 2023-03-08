Старший сын Татьяны Булановой высказался о ее свадьбе с молодым бизнесменом

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Оксана Тарасова
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Сын Булановой от первого брака Александр Тагрин не против ее жениха и свадьбы

Старший сын Татьяны Булановой высказался о ее свадьбе с молодым бизнесменом

Фото: Хитров Александр / ТАСС

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Наследник звезды Александр Тагрин и ее жених почти ровесники.

Сын певицы Татьяны Булановой от первого брака Александр Тагрин не против ее молодого избранника, бизнесмена Валерия Руднева, с которым почти одного возраста. 29-летний наследник звезды признался, что доволен ее выбором и только рад грядущей свадьбе. В беседе с KP.RU Тагрин заявил — он верит, что третий брак мамы должен непременно оказаться счастливым.

«Я абсолютно не вижу причин, чтобы возражать против этого союза. Меня, как сына, все устраивает, ее выбор достойный. Я искренне и доволен, и счастлив. Знаете, как говорят, что третий раз волшебный. Вот он, собственно, и наступает. Я исключительно положительно об этом всем событии отзываюсь», — сказал сын Булановой.

По словам Тагрина, он позитивно общается с будущим отчимом-ровесником, между ними нет никаких разногласий. И хоть не сыскать на свете человека без недостатков, «ничего криминального» в характере Руднева Александр не обнаружил. Как известно, бизнесмен недавно сделал предложение Булановой после нескольких лет романтических отношений. Тагрин не знает, когда состоится свадьба, но полагает, что точно в этом году.

Наследник артистки также заявил, что всегда интересовался сценой. Но голоса и слуха — таких, чтоб перед публикой выглядеть достойно — природа ему не дала, так что о певческой карьере мужчина не задумывается. Однако если представится возможность проявить себя творчески, обязательно воспользуется. Тагрин, к слову, ведет непубличный образ жизни и нечасто мелькает в заголовках СМИ.

Ранее, писал 5-tv.ru, 53-летняя Татьяна Буланова разоткровенничалась о планах родить третьего ребенка.

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