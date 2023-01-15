Буланова о рождении третьего ребенка: «Это не кот»

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 96

53-летняя певица Буланова задумалась о рождении третьего ребенка

Буланова о рождении третьего ребенка: «Это не кот»

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Селебрити переживает за взрослых сыновей, которые станут в нынешнем году еще старше. Готова ли она к пополнению в семье?

О рождении третьего ребенка задумалась певица Татьяна Буланова. Селебрити разоткровенничалась с изданием РИА ФАН. Она отметила, что переживает за своих двоих сыновей. Одному через пару месяцев исполнится 30, а второй в этом году встретит 16-летие. По признанию исполнительницы, в психологическом плане она была готова только к первому ребенку и считала, что должна исполнить некий женский долг. Тогда ей было 22 года.

«Сейчас дело даже не в том, чтобы выносить и родить, в крайнем случае это может сделать суррогатная мама. Но ведь ребенка надо воспитывать. Это не кот, которого на ночь можно закрыть на кухне, чтобы он не мешал спать», — прокомментировала Буланова.

Женщина добавила, что появление детей — это большая ответственность. Ты волнуешься за них даже тогда, когда они повзрослели. Кроме того, важным фактором является умение обеспечить ребенка.

«Помимо того, что ребенка надо поставить на ноги и дать ему образование, нужно все равно всю жизнь как бы сопровождать его», — пояснила селебрити.

Звезде эстрады 53 года. Ранее 5-tv.ru писал о том, что чувствует Буланова к молодому жениху.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака

Последние новости

9:43
Вкусный и полезный: рецепт сэндвича с тунцом от шефа Ивлева
9:31
Исполинская сила: Россия растет с каждым нападением Запада
9:16
Буланова о рождении третьего ребенка: «Это не кот»
9:01
Что это было? Конкурс красоты «Мисс Вселенная» стал состязанием «правозащитников»
8:45
Откатились к магии: во всем мире вырос спрос на гадания и предсказания
8:29
В Самарской области загорелся рынок на площади 1,5 тысячи квадратных метров

Сейчас читают

Сравнили с Байденом: американская модель стала «Мисс Вселенной 2023»
🧙‍♀ Гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников
SHAMAN не сдержал слез после вопроса о его роли в истории России: «До мурашек»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023