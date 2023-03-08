Лихач на Volvo протаранил четыре машины на парковке у торгового центра в Москве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22

Одного из водителей с травмами увезла «скорая» — мужчину при ударе зажало между двумя авто.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Лихач на Volvo протаранил сразу четыре автомобиля, припаркованных возле торгового центра на Ленинградском проспекте в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места массового ДТП.

Известно, что в результате столкновения пострадал владелец одной из припаркованных машин. Мужчина вышел из торгового центра и едва успел подойти к своему автомобилю, как произошел удар, и его зажало между двумя автомобилями. Со слов друга, пострадавший получил серьезные травмы, но был в сознании, когда его увозила «скорая».

Еще один невольный участник аварии до сих пор не может прийти в себя от случившегося и не знает, что делать — он приехал в столицу из другого города, а теперь его автомобиль разбит. Сам момент столкновения мужчина даже не видел, так как был в это время в торговом центре.

«Я просто в шоке. Машине чуть больше года и у меня просто истерический смех. Я просто не знаю, что делать. Я приехал из Тамбова, а тут раз — и все. Не знаю, как теперь ехать домой», — поделился Дмитрий.

Что касается виновника аварии, то с ним сейчас работают сотрудники ГИБДД, лихачу предстоит пройти медицинское освидетельствование.

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