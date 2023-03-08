«Акации» и «Гвоздики»: ВС РФ за сутки уничтожили шесть гаубиц ВСУ в зоне СВО

За минувшие стуки российские солдаты смогли ликвидировать до 485 боевиков личного состава ВСУ.

Вооруженные силы (ВС) России добились внушительных успехов в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. О работе российской армии и потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

За сутки ВС РФ уничтожили шесть гаубиц на всех направлениях: две «Акации», две «Гвоздики», «Мсту-Б» и Д-30. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили штаб бригады ВСУ у населенного пункта Мемрик и пресекли действия десяти диверсионных групп в ЛНР и Харьковской области.

На купянском направлении ВС РФ удалось уничтожить до 60 украинских военных, а также две боевые машины и три автомобиля. До 130 бойцов ВСУ ликвидировали на краснолиманском направлении.

На донецком направлении подразделение «Южной» группировки войск совместно с силами авиации уничтожило более 180 боевиков. На этом направлении удалось уничтожить больше всего самоходных гаубиц за сутки: одну «Акацию» и одну «Гвоздику».

На южно-донецком и запорожском направления, где ликвидирована гаубица «Мста-Б», российская армия за сутки уничтожила до 65 солдат ВСУ, один танк, три пикапа и две боевые машины.

Более 50 украинских солдат, одна гаубица и два автомобиля ВС РФ ликвидировали на херсонском направлении.

Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. В прошлом месяце потери ВСУ превысили 11 тысяч человек, согласно данным министра обороны РФ Сергея Шойгу. Западные страны продолжают поставлять Украине оружие, однако это не приносит желаемых результатов, потому что среди личного состава армии слишком большие потери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные пресекли попытку прорыва украинских боевиков в ЛНР.