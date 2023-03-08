Российские военные пресекли попытку прорыва украинских боевиков в ЛНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40

РИА Новости: ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в ЛНР

Российские военные пресекли попытку прорыва украинских боевиков в ЛНР

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

На краснолиманском направлении была уничтожена группа военнослужащих противника.

Бойцы Западного военного округа (ЗВО) пресекли попытку прорыва украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Находимся на краснолиманском направлении. Отработали в составе бронегруппы с танком Т-72 и своей ЗУ-23 по группе пехоты до семи человек на удалении 800-850 метров», — рассказал агентству командир зенитной батареи с позывным «Звезда».

Он также поздравил женщин с Международным женским днем, пожелав им здоровья и счастья.

«Чтобы сыновья и мужья, близкие и дорогие вам люди, которые сейчас находятся здесь, в зоне СВО, вернулись целыми, живыми и здоровыми!» — сказал военный.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских националистов в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с прошлым месяцем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих. По словам Шойгу, несмотря на поддержку НАТО и накачку Украины оружием, это не приводит к успехам украинских войск на поле боя.

Также министр высказался о ситуации в Артемовске. Этот город, по его словам, является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе, и взятие его под контроль позволит проводить дальнейшее наступление вглубь обороны противника.

Ранее 5-tv.ru показал, как военно-космические силы России точечными ракетными ударами уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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