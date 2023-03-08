«Проснулась отекшая»: Виктория Боня пожаловалась на давний недуг

Знаменитость предположила, что ее организм нуждается в срочном очищении.

Телеведущая Виктория Боня пожаловалась на проблемы со здоровьем. На своей странице в социальной сети она сообщила, что страдает от аллергии, которая вызвана самым повсеместным провокатором — бытовой пылью.

По рассказам звезды, недуг мучает ее несколько лет. При контакте с аллергеном она начинает чихать и плакать.

«Проснулась отекшая с забитым носом, у меня аллергия на пыль! Потому что моя домработница забила на это дело», — поделилась ведущая с подписчиками.

Боня предположила, что ее организм может сигнализировать о необходимости очищения. Она всерьез задумалась вернуться на месяц к сыроедению, которое ранее уже практиковала.

Судя по публикациям в личном блоге, модель самостоятельно приступила к генеральной уборке. С особым вниманием она подошла к каждому уголку, очищая каждый предмет декора. Боня отметила, что «стерла руки в порошок», но не остановится, пока каждый закуток не будет чистым.

«Люблю, когда чисто и много воздуха», — написала она в своем аккаунте.

Виктория Боня выделяется своими нетрадиционными подходами к здоровью. Однажды она увлеклась темой духовного роста и с тех пор вдалась в медитации и ретриты. Кроме того знаменитость поддерживает связь с шаманами, а также пьет волшебный напиток «аяуаску» (мексиканский галлюциногенный напиток, который запрещен в России — Прим. ред) для красоты и молодости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о совете Виктории Бони перестать умываться по утрам.